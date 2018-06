Comunali, Rubini chiude di nuovo a Tombolini: «Noi incompatibili con il centrodestra»

«Altra Idea di Città e Francesco Rubini ringraziano gli elettori che hanno scelto di sostenere il progetto innovativo che ha ispirato e ispira la lista e la candidatura a sindaco. Esprimono preoccupazione per l'ulteriore calo della partecipazione popolare alla consultazione democratica. Confermano la propria incompatibilità rispetto alle posizioni regressive delle forze del cosiddetto centrodestra. Come i cittadini sanno Altra Idea di Città assume le proprie decisioni tramite la libera discussione e la decisione democratica in sede assembleare; a questo scopo l'assemblea del movimento è convocata per venerdì 15 giugno alle ore 18:00 presso la sala ANPI di Via Palestro. Invitiamo coloro che condividono i valori espressi nell'appello da cui ha avuto origine il nostro impegno elettorale ad aderire e partecipare all'assemblea. Il risultato conseguito è un punto di partenza importante per un movimento che intende strutturarsi e continuare a lavorare per un'altra idea di città». Così Francesco Rubini dopo i risultati usciti dalle urne.