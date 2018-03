«Siamo gli unici a non prendere ordini dai palazzi romani»

Attacca Francesco Rubini, il candidato sindaco della lista Altra idea di Città e ne ha sia per le civiche e il centrodestra che sostiene Tombolini e anche per il Movimento 5 Stelle. Il motivo? Lo spiega in una nota stampa proprio Rubini per cui:

"Prosegue il cammino del movimento civico Altra idea di Città, fondato su partecipazione diretta e vera democrazia; le proposte di tutti quelli che hanno voluto e vorranno partecipare a questo percorso stanno diventando programma per il governo della città e lista per la rappresentanza dei cittadini. Nel frattempo, il Movimento Cinque Stelle e la coalizione a trazione leghista aspettano ordini da Roma senza i quali non si muove foglia, per indicare il candidato sindaco, le liste e i programmi. Tale circostanza conferma la distanza di queste proposte politiche dalla realtà cittadina e la loro totale dipendenza dalle decisioni politiche dei palazzi romani. Ad Ancona serve invece un progetto serio di rilancio che veda protagonista chi la città la vive ed intende darle una prospettiva per il futuro: Altra Idea di Città continua a proporsi come movimento civico e politico disponibile a collaborare con coloro i quali vogliano cercare di rispondere a questa necessità."