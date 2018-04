Ristrutturazione ex Mutilatini, Altra Idea di Città: «Sostegno all'Associazione "Portonovo per tutti"»

«Altra Idea di Città Ancona comunica il pieno sostegno a tutte le iniziative dell'Associazione di Promozione Sociale "Portonovo per tutti", in particolar modo quelle legate alla ristrutturazione e gestione dell'ex edificio Multilatini di Portonovo. Riteniamo che restituire alla città un edificio in grado di attrarre turismo ecologico, sostenibile e sociale in un contesto paesaggistico unico e invidiato sia un dovere dell'Amministrazione Comunale, che invece è stata prima responsabile di un tentativo di vendita e poi complice dello stato di degrado e abbandono dello stabile». Così Altra Idea di Città sulla gestione dell'ex Mutilatini.

«Inaccetabile che l'Amministrazione comunale attuale, di fronte ad un progetto predisposto dai cittadini senza nessun tipo di tornaconto richiesto più volte in Consiglio Comunale anche dal nostro candidato sindaco Francesco Rubini, non abbia fatto nulla per renderlo attuabile. Appoggiamo quindi tutte le prossime inizaitive dell'APS ritenendo questa una problematica assolutamente primaria, caposaldo della nostra attività».