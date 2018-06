Ancona Città Universitaria, l'Associazione Gulliver incontra Francesco Rubini

L'associazione universitaria Gulliver ha incontrato il candidato sindaco Francesco Rubini della Lista Altra idea di Città.

In seguito alla pubblicazione da parte del Gulliver delle priorità e delle proposte degli studenti universitari per rendere la città di Ancona sempre più universitaria, Francesco Rubini e Valeria Mancinelli si sono resi disponibili ad incontrare i rappresentanti dell’associazione per un confronto sui contenuti del documento.

Durante l’incontro di ieri sono stati toccati i temi dell’accessibilità alle iniziative culturali e alla pratica sportiva per gli studenti universitari, della condizione abitativa, della disponibilità di spazi per lo studio nel periodi in cui le Facoltà sono chiuse e della mobilità giornaliera e serale. Il candidato della lista civica ha espresso condivisione verso le proposte del Gulliver riconoscendole come fondamentali perché Ancona sia una città sempre più a misura di studente.