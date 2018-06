FALCONARA AL FOTOFINISH HA LA SUA REGINA: SIGNORINI SINDACO

Una notte piena di emozioni con continui colpi di scena. La conta alla fine premia, per una spennata d appena 57 voti, Stefania Signorini. Vicesindaco uscente, prima donna sindaco della storia di Falconara è stata salutata da lacrime di commozione del predecessore Goffredo Brandoni. Non riesce la remuntada a Marco Luchetti, candidato del centrosinistra unito con gli ambientalisti dopo l’apparentamento di domenica scorsa. «Vittoria soffertissima ma per questo vale anche di più - le sue prime parole - essere il primo sindaco di Falconara è un onore».

Stretta di mano e complimenti con l’avversario Luchetti. Nell’entourage dello sconfitto si medita il riconteggio delle schede. Sarebbero circa un centinaio quelle annullate che, in altre sezioni, sono state invece date come valide. Voti che, oltre la ics, riportavano anche il nome del candidato. Fenomeno, questo, che ha riguardato entrambi. «Era preferibile perdere con qualche voto in più - ammette Luchetti - Cosa ha fatto la differenza? Loro forse hanno avuto più determinazione Fini all’ultimo. creduto fino alla fine. Noi ci siamo un po’ adagiati sul clima di entusiasmo che si era creato dopo l’apparentamento che ha funzionato. Rispetto al primo turno circa 150 voti non sono tornati a casa».