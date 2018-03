Elezioni comunali, il ministro Minniti ha scelto la data: ecco quando si voterà

Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, per domenica 10 giugno 2018, con evenutali ballottaggi il 24 giugno. Le elezioni vedranno protagoniste ben 762 città, di cui un solo capoluogo di Regione (Ancona) e 18 capoluoghi di provincia.