Presenti a Falconara, ma appoggio esterno anche a Tombolini e Ceccarelli

"In seguito al Progetto Civico presentato dal candidato Sindaco per Ancona Stefano Tombolini, il Movimento Insieme Civico ha deciso di partecipare visto che già nel 2016 aveva presentato una Confederazione con alcune liste Civiche della Vallesina per condividere i progetti e problematiche che sono di tema sia provinciale che regionale. La Confederazione sta lavorando per affrontare delle tematiche molto importanti per il territorio: Lavoro, Sanità Ambiente, Sicurezza e Turismo, temi importanti anche alla luce della cronaca di tutti i giorni.

Ecco perché Insieme Civico ha deciso di appoggiare esternamente non presentando una lista con suoi candidati in Ancona e Chiaravalle, ma condividendo i programmi dei candidati Stefano Tombolini e Fabiola Ceccarelli per dare ai cittadini una nuova visione delle città di Ancona e Chiaravalle. Insieme con le altre liste civiche si potrà ampliare un percorso civico anche con movimenti politici per dare voce al cittadino. Ricordiamo che il Movimento Insieme Civico sarà presente anche a Falconara con il suo candidato Sindaco Marinacci Matteo che con il suo programma punta sia sulla Sicurezza problema molto sentito dai cittadini e una migliore partecipazione e trasparenza nei confronti dei cittadini punti condivisi con tutte le altre liste. Il Movimento con il suo Presidente Marco Giampaoletti ringrazia tutti i cittadini di Ancona, Chiaravalle e Falconara per la loro scelta che faranno nelle prossime elezioni Comunali, con un unico obbiettivo “l’ascolto di tutti per decidere insieme”.