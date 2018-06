Comunali, il segretario del PD anconetano: «Risultato che ha valenza nazionale»

«Il Partito Democratico di Ancona, alla luce dei risultati del primo turno delle Amministrative Comunali, ringrazia Valeria Mancinelli per l'ottimo risultato conseguito come candidato sindaco (48%), ringrazia tutti i candidati ed i circoli PD che l'hanno sostenuta, le forze della coalizione per l'importante supporto e tutti i cittadini che hanno partecipato al voto. L'impegno costante e determinante, profuso nella campagna elettorale, deve assolutamente continuare in vista del ballottaggio del 24 giugno per consolidare la vittoria». Così il segretario del Partito democratico Giovanni Cardoni commenta l'esito uscito questa notte dalle urne.

«Il significato di questo voto ha anche una importante valenza regionale e nazionale, esalta l'orgoglio ed il senso di appartenenza di un grande partito popolare che, con una significativa ripartenza (PD al 30.4%), rafforza una storica roccaforte del Capoluogo di Regione».