Un anno fa l'inaugurazione dell'ascensore, il sindaco: «Continua il rilancio della città»

«Lo scorso 21 giugno abbiamo inaugurato il nuovo ascensore del Passetto, uno dei luoghi simbolo di Ancona. Un momento emozionante e di grande soddisfazione, salutato con una festa partecipata dall’intera comunità, con la quale abbiamo confermato ancora una volta come sia cambiata la città in questi cinque anni. Questa sera ci sarà un’altra festa, quella di chiusura della mia campagna elettorale in attesa dell’esito del ballottaggio, e mi piace ricordare dov’eravamo un anno fa, dove siamo arrivati nel frattempo e dove pensiamo di arrivare». Così, il sindaco Valeria Mancinelli, in corsa per il secondo mandato, ripercorre le principali tappe del percorso avviato per costruire l’Ancona del futuro, con particolare riferimento agli interventi eseguiti e in fase di esecuzione nella zona del Passetto, un pezzo di storia della città e luogo strategico per il completamento del percorso da mare a mare.

«Per la riqualificazione di Ancona – prosegue Mancinelli – abbiamo iniziato da piazza Cavour, dal porto antico e dal Passetto, appunto, dove abbiamo già realizzato tanti interventi per la sistemazione del verde della pineta, dei servizi igienici, delle panchine, della pista delle biglie e di pattinaggio. Nelle scorse settimane, poi, è partito il cantiere per la riqualificazione del parco lato piscina, che prevede anche il recupero dei laghetti. Un altro importante tassello, che conferma il nostro impegno nel continuare a costruire pezzi di futuro all’interno di un progetto di visione per il rilancio di Ancona».