Comunali, si presenta il Partito democratico: «La città in questi anni è andata indietro»

Questa mattina presso la sede elettorale del candidato sindaco di Falconara Marittima Marco Luchetti è stata presentata la lista del Partito Democratico che vede volti noti e meno noti, ma sicuramente trasversale.

«Qualche mese fa consigliavano di non presentare simboli di partito alle elezioni comunali perché oggi non evocano grande passione e si è fatta strada nell'opinione pubblica una specie di rancore verso di essi – ha esordito Luchetti –. Noi però abbiamo insistito nel mantenerlo, perché i valori che rappresentano sono alla base della buona politica. L'idea è quella di proporre una politica fatta in un certo modo, corretto e rispettabile, che esalti soprattutto i valori più positivi, uno fra tutti quello della solidarietà. Non è facile affermare queste cose se uni vuole il consenso larghissimo, perché bisognerebbe seguire la corrente, ma noi ci crediamo. La cultura del volontariato, ad esempio, o si diffonde come comunità o non porta a risultati. E questo vale anche per la politica. Falconara in questi dieci anni è andata indietro perché si è isolata: non ha dialogato coi comuni limitrofi e, tanto per fare un esempio, solo due anni fa si è iniziato a parlare con Ancona sul tema degli sversamenti e solo perché questa amministrazione si è accodata alla volontà di altri. Questo, per noi, è un modo sbagliato di fare politica ed è pe questo che le persone vi si allontanano».