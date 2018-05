Comunali 2018, gli ultimi nomi che chiudono la lista a sostegno della Mancinelli

Sette nuovi candidati completano la lista civica “Ancora X Ancona” a sostegno del candidato sindaco Valeria Mancinelli, che aveva già lanciato i primi candidati tra cui anche un giornalista e l'ex comandante dei vigili urbani. Ancora esponenti del mondo delle professioni, del volontariato, dello sport, della cultura, delle associazioni di categoria hanno già scelto di impegnarsi in prima persona per il capoluogo dorico, raccogliendo l’invito a correre alle prossime amministrative con la lista civica “Ancora x Ancona” (TUTTI I CANDIDATI). Ed ecco, infine, i sette anconetani che hanno scelto di portare le proprie competenze e professionalità al servizio della comunità, chiudendo la composizione della squadra civica in supporto a Valeria Mancinelli.

Sonja De Stefani

28 anni laureata giurisprudenza frequenta master secondolivello, tirocini formativi. Anconetana. Agonistico danzaclassica e calcetto, ricreativo dei giovani. Città più vovva e vicina al cittadino. Volontaria per anziani e disabili.

Mario Ficosecco

Nato ad Ancona, 70 anni, risiede a Paterno. Pensionato, ha lavorato nell'amministrazione dorica come addetto alla segnaletica stradale. La costante attenzione alle necessità delle frazioni che compongono l'hinterland cittadino, lo hanno spinto a candidarsi in sostegno del candidato Valeria Mancinelli, per portare la conoscenza del territorio e delle periferie al servizio del capoluogo e dell'amministrazione.

Stefania Gabbianelli

Una lunga esperienza nell'oreficeria, e una altrettanto lunga militanza nel mondo dello scoutismo all'interno dell'Agesci. Da semplice cittadina, oggi 47enne, si interessa dei problemi dell'ambiente, cui pone costante attenzione mantenendo un filo diretto con le istituzioni della città. Un vero impegno civico che l'ha convinta ad abbracciare il progetto “Ancora X Ancona”.

Alberto Giorgetti

Dopo il diploma all'Istituto d'Arte di Ancona, ha conseguito un master formativo negli Stati Uniti in catalogazione delle pietre preziose. Ha 41 anni e lavora nella gioielleria di famiglia. Da commerciante ha riscontrato il buon lavoro svolto dall'amministrazione per le attività del centro storico. E per questo ha deciso di entrare nella squadra di “Ancora X Ancona”.

Giulia Orlandini

Studentessa 25enne di ingegneria civile alla Politecnica delle Marche, è cresciuta con i valori sani e aggregativi dello sport. Dopo aver praticato per anni la disciplina di pattinaggio artistico a rotelle, oggi insegna ai bambini a volteggiare in pista. E in nome di questa forte passione ha deciso di portare all'attenzione delle istituzioni le necessità e le istanze del mondo sportivo cittadino.

Roberto Papa

Professore ordinario di Genetica Agraria alla Politecnica delle Marche, ha 56 anni e alle spalle una militanza politica nella Figc (Federazione Italiana Giovani Comunisti). Da ragazzo ha contribuito alla nascita del Collettivo Gulliver di Perugia. Le sue competenze arrivano fino al mondo della Cooperazione allo Sviluppo, di cui può vantare anche la fondazione della Cidis: una Ong che si occupa di diritti e tutela degli immigrati. Con questi presupposti ha sentito la necessità di impegnarsi nuovamente in un progetto civico per la propria città.

Patrizia Serangeli

Docente di diritto e allo stesso tempo attiva nel sociale. Nata a Macerata 51 anni fa, ma da molti anni residente ad Ancona dove ha fondato una Coop sociale di tipo B che offre lavoro ai disabili, ha creduto utile dover dare il proprio supporto alla lista “Ancora X Ancona”. Perchè le attenzioni al mondo delle disabilità sono sempre importanti in una città che vuole crescere e che ha già fatto molto sotto questo profilo.