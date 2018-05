E' il giorno del Movimento 5 Stelle, stasera in piazza c'è Di Maio

Questa è la giornata del Movimento 5 Stelle e dei big perché, dopo il comizio di Crosetto ieri per Fratelli d’Italia, stasera in piazza ad Ancona arriva Luigi Di Maio per lanciare la candidatura di Daniela Diomedi a sindaco di Ancona. L’appuntamento è alle ore 21 in piazza Roma dove sarà allestito un palco dal quale non solo parlerà l’onorevole pentastellato, ma anche parlamentari eletti, sindaci e politici locali del Movimento tra cui Carla Ruocco, Riccardo Fraccaro, Giulia Sarti, Emilio Carelli, Roberto Ascani e Gabriele Santarelli. E naturalmente la candidata a sindaco del capoluogo Daniela Diomedi.

L’arrivo di Di Maio è atteso in serata, ma prima di salire sul palco, avrà un colloquio personale e privato con la consigliere comunale Diomedi per affrontare le questioni anconetane . Poi salirà sul palco per parlare con la piazza per una serata che si annuncia calda.