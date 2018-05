Comunali 2018, lista del Movimento 5 Stelle: ecco i candidati anconetani

Ecco la lista dei candidati consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Ancona per le prossime elezioni comunali, in cui il Movimento lancia la candidata a sindaco Daniela Diomedi, consigliera comunale uscente e certificata dal nazionale come la donna ideale per ricorpire la carica di sindaco:

1. AURELI ANDREA

2. BERTI ALESSANDRO

3. CARLONI CARLA

4. DI DONATO ALESSANDRA

5. DONIA CATERINA

6. FASOLI VINCENZO

7. FIGLIOLIA GIOVINA

8. GHIOTTI ALESSANDRO

9. GHIOTTI ANTONIO

10. GRANDE SIMONE

11. HIBEL MARGHERITA

12. MANCINI DANIELA

13. MARTINI MARCO

14. MICIONI RUGGERO

15. MIGNONE ANTONIO

16. MOCCHEGIANI EUGENIO

17. MORONCINI FRANCESCA

18. PALESTINI GIANCARLO

19. PANCIONI STEFANIA

20. PAPARUSSO ANNA MARIA

21. PETTA MARCO

22. QUACQUARINI GIANLUCA

23. RUBINO GIULIANA

24. SCHIAVONI LORELLA

25. SERAO GILBERTO

26. SINI MATTEO

27. SORDONI ANNARITA

28. SPERANZINI NILO

29. STILLO DARIO

30. VECCHIETTI ANDREA

31. VIOLANTE ESPEDITO

32. ZINGARETTI MARCO