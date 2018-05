Comunali 2018, arriva anche la Meloni

Giorgia Meloni sarà ad Ancona venerdì 25 maggio alle 18 dove, dal palco di piazza Roma, terrà un comizio di appoggio alla candidatura di Stefano Tombolini. «Fratelli d'Italia - si legge in una nota - sta impegnandosi con tutte le energie possibili per un cambiamento della geografia politica della città dorica». Nei giorni scorsi, sempre da FdI era stata la volta della visita di Guido Crosetto.

«È una grande soddisfazione - ha dichiarato il portavoce provinciale, Lorenzo Rabini - avere qui ad Ancona la nostra presidente con la sua energia ed il suo entusiasmo politico saranno di grande impulso per la nostra campagna elettorale. Questa volta è l’occasione giusta per il fisiologico ricambio politico in città, dove da venticinque anni la stessa cerchia amministra maldestramente il capoluogo, con i pessimi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E’ venuto il momento di vedere soluzioni diverse a problemi antichi e mai risolti. La coalizione di Stefano Tombolini ha il consenso e le persone giuste per governare Ancona».