«Bagnanti tra onde elettromagnetiche e sversamenti»

«Fintanto che il Comune di Ancona e l’Arpam non mi risponderanno, o meglio non renderanno conto alla città di cosa sta accadendo attorno all’antenna di Collemarino, tornerò a recitare questo mantra: ma l’antenna totem wind è stata davvero disattivata? E se non lo fosse, l’Arpam sta davvero monitorando? Del resto questi sono i più che legittimi interrogativi che nuovamente giro alla sindaca renziana uscente». A parlare è il candidato del centrodestra per le prossime elezioni comunali Stefano Tombolini.

«Dopo la grancassa preelettorale con tanto di sbandieramento della decisione assunta dal Tar delle Marche di respingere il ricorso della Wind ( la cui controffensiva legale ovviamente non si è fatta attendere) contro il provvedimento del Comune di Ancona che revocava la concessione d’uso dell’antenna installata a Collemarino, continua ad esserci un silenzio assordante. La revoca si regge sul fatto che l’azienda di telefonia avrebbe realizzato un plinto difforme dall’indicazione di progetto. Ho gi ricordato che quando questo verrà portato alla dimensioni previste la pratica antenna totem wind tornerà tutta sulle spalle dei collemarinesi. E sulla loro salute, visto e considerato che comunque le onde elettromagnetiche non sono né corroboranti né ricostituenti.. Ecco perché chiedo nuovamente alla sindaca renziana di sapere se l’antenna è stata disattivata. In caso contrario vorrei conoscere quali siano i valori di inquinamento elettromagnetico sin qui registrati visto e considerato che nel raggio di 500 metri ci sono il nido, la materna e le elementari. Ma ci sono anche i bagnanti di Palombina chiamati a riempire un sandwich disgraziato, compressi come sono fra sversamenti in mare ed onde elettromagnetiche. Insomma, dobbiamo sapere, la città vuol sapere se l’Arpam sta davvero monitorando 24h24 l’area interessata. O se le elezioni stanno taumaturgicamente e paradossalmente sanando ferite mai rimarginate nell’’intera collettività».