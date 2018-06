Elezioni comunali 2018, il commento della Mancinelli subito dopo il voto (VIDEO)

Il candidato sindaco per il Partito Democratico Valeria Mancinelli si è presentata al seggio delle scuole Pascoli di via Cadore intorno alle 10.20. Dopo il voto il sindaco uscente ha lasciato ai nostri microfoni una breve dichiarazione dove ci racconta come passerà la giornata. Prima il mare al Passetto, poi un momento di relax a casa fino alle 19 quando andrà alla Festa della Marina e poi in sede, dove aspetterà lo spoglio dei voti.