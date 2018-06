Botta e risposta Mancinelli e Tombolini: «Scappa dal confronto, la mia Ancona non è spazzatura»

«Ancora una volta l’ex sindaca renziana scappa dal confronto. E lo fa giustificandosi con una incredibile lettera inviata a Maurizio Socci di Etv che avrebbe dovuto moderare il dibattito programmato per domani ma chiaramente registrato questa mattina. Bene quella lettera l’ex sindaca renziana alla quale piace giocare sporco l’ha subito diramata urbi et orbi. Che dire, i contenuti della sua missiva si commentano da soli e danno il senso pieno della sofferenza interiore di chi ha paura di perdere lo scettro del potere. Di chi ha paura di perdere i suoi sudditi. E lo fa con la solita saccenza, con la solita arroganza tacciando di trash tutto quello che di buono ho progettualmente presentato alla città. Ed è come se accusasse gli oltre 12 mila cittadini di Ancona che si ritrovano in questo programma di essere grotteschi, volgari. In buona sostanza, spazzatura, Ma come si permette! !!La mia Ancona esige rispetto e non contumelie da salotto radical chic . Passi la sua pur criticabile e intollerabile annuncite ulcerosa che spesso trova colpevolmente sponda in insospettabili gangli del sistema ma questa del trash,della spazzatura proprio poteva e doveva risparmiarsela. Ed allora oggi è ancor più facile comprendere perché l’altra volta a Etv la stretta di mano gliel’ho negata. A chi dice bugie, a chi offende la mia Ancona, i miei concittadini, non si porge ipocritamente la mano. La si sconfigge alle urne. Col voto si vince. E domenica mi aspetto che l’ex sindaca renziana capisca davvero cosa significhino educazione e rispetto per la propria comunità». A parlare è il candidato sindaco del centrodestra Stefano Tombolini che commenta la decisione di Valeria Mancinelli di non presentarsi al faccia a faccia organizzato dalla trasmissione Etv.