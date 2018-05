Mancinelli vs Diomedi, sfida a colpi di programma sul ring di E'TV

Faccia a faccia tra candidati sindaco, ma con stretta di mano finale. In un angolo Valeria Mancinelli, sindaco uscente e candidata a un secondo mandato con il sostegno di Pd, Ancona 2020, Centristi per Ancona, Udc e Psi. Nell’altro la candidata per il M5s Daniela Diomedi. La sfida sui rispettivi programmi elettorali andrà in onda stasera 25 maggio alle 21,30 in esclusiva sulle frequenze di E’Tv Marche.

La Mancinelli e la Diomedi metteranno a confronto le rispettive posizioni in tema di viabilità, infrastrutture, decoro urbano, progetti europei e sicurezza. Il faccia a faccia, moderato dal giornalista e conduttore televisivo Maurizio Socci, ma da alcune indiscrezioni non macheranno momenti di tensione tra le due politiche che non se le manderanno a dire. Replica sabato 26 maggio alle 7 e alle 23,30.