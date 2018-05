Comunali 2018, lista del Movimento 5 Stelle: ecco i candidati falconaresi

Confermato il candidato a sindaco rispetto al 2013, Bruno Frapiccini, è interamente cambiata la lista del Movimento 5 Stelle per le Comunali falconaresi. Volti nuovi e qualche candidatura che parte da lontano come quella di Maurizio Ulisse (41 voti con l'Idv nel 2008 in coalizione con il candidato sindaco Emanuele Lodolini) e Paolo Bucci, regista teatrale e rotariano già con la Lista Carletti e il candidato sindaco Emanuele Giorgini nel 2006. Casacca diversa ma permessa dal regolamento che prevede la non candidabilità per coloro che hanno corso dopo il 2009 in liste contrapposte a quella grillina. Il che ha messo fuori gioco la popolare Carla Cinti, nel 2013 con Lista Comunista. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale:

Barbara Tamburello

Marco De Grandis

Piergiorgio Gasparini

Francesca Di Iorio

Stefano Bartolucci

Stefania Bramucci

Stefano Cicetti

Elena Maria Castiglioni

Roberto Burtoli

Giorgio Cameranesi

Flora Katanchi

Daniela Pedrini

Lidio Banchetti

Tommaso Banchetti

Paolo Bucci

Maurizio Ulisse