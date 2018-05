Comunali 2018, lista Falconara Comunità, ecco tutti i candidati

Ecco la seconda lista che, in coalizione con il Partito Democratico, sostiene la candidatura di Marco Luchetti. «Persone rappresentative di vari mondi falconaresi e personalità specifiche che operano nella città che ben conoscono le problematiche legate alla loro e alla nostra città» ha avuto modo di dire Luchetti. Spiccano l'ex comandante della Guardia di Finanza di Falconara, Massimo Capacchione, il capo scout Enrico Brutti e Annamaria Nardiello, ex dirigente del Ufficio Scolastico Regionale per la provincia di Ancona. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale

Lucia Barchiesi

Mauro Boncristiano

Enrico Brutti

Massimo Capacchione

Stefania Carloni

Lorena Coltrinari

Laura Errico

Fabrizio Fiori

Graziana Fiorini

Gianpietro Graziosi

Chiara Griffoni

Tiziana Mosconi

Annamaria Nardiello

Paolo Pizzichini

Salvatore Salerno

Riccardo Trillini