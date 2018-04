Comunali 2018, lista di Direzione Domani: ecco tutti i candidati

Si è presentata Direzione Domani, la quarta lista della coalizione di centrodestra che appoggia la candidatura alla carica di sindaco di Stefania Signorini. Giovani, donne e professionisti che si impegnano per la prima volta per entrare in consiglio comunale:

Alberto Masciarelli, 57 anni, imprenditore

Alessandra De Cosmo, 51 anni, associazione “Noi come prima”

Alessandro Verdolini, 24 anni, laureato in Scienze della Comunicazione

Antonello Agostinelli, 56 anni, agente di commercio

Caterina Serpilli, 32 anni, musicista dell'associazione “Vincent Persichetti”

Edi Piombetti, 48 anni, architetto

Federico Puglielli, 23 anni, laureato in Mediazione Linguistica

Laila Melappioni, 47 anni, coreografa

Lorenzo Bastianelli, 38 anni, regista teatrale e produttore cinematografico

Ludovica Moretti, 21 anni, studentessa universitaria a Economia e Commercio

Cristina Coscia, 49 anni, organizzatrice di eventi

Michele Palloni, 27 anni, laureato in “Scienze Motorie

Selusi Serrani, 27 anni, laureato in Professioni Sanitarie

Stefano Mari, 46 anni, bancario e presidente Art Dream

Pablo Zaccaria Salera, 23 anni, sassofonista della Banda di Castelferretti e laureando in Scienze Motorie