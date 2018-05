Comunali 2018, la lista Crescere Insieme: ecco tutti i candidati

Crescere Insieme” che lancia come candidato sindaco Riccardo Medici, 28 anni, cittadino morrese, laureato e docente di lingua spagnola, che ha già lanciato l’idea di ridursi lo stipendio a 100 euro. Ecco tutti i candidati:

Rita Ferro: nata a Fabriano il 28 Dicembre 1983, diplomata al Liceo Classico nel 2002, laureata in “Servizio Sociale” nel novembre del 2005 ed iscritta all’albo degli assistenti sociali nel gennaio del 2006.

Beatrice Togni: chiaravallese di nascita (classe 1985) e morrese d’adozione, lei e suo marito si sono trasferiti a Morro 4 anni fa. Ha una laurea triennale in conservazione dei beni culturali e una laurea magistrale in storia e critica d’arte.

Francesco Ciarimboli: nato a Chiaravalle il 14 gennaio 1978, residente a Morro d’Alba. Lavora come agente di commercio presso l’azienda ABC Sistem in provincia di Monza Brianza. Morrese e grande appassionato di sport, è anche socio fondatore ed è stato consigliere della società locale APD UNION Morro d’Alba.

Gabriele Catani: nato a Jesi il 5 maggio 1988 e cresciuto a Morro d’Alba, dove tuttora vive. Nel 2008 dopo il diploma come Perito Industriale Capotecnico in informatica all’Istituto Tecnico Industriale “G.Marconi” di Jesi, ha passato un anno a Barcellona dove ha imparato lo spagnolo e lavorato come programmatore in una piccola azienda e, successivamente, cameriere in un ristorante pluristellato.

Ilaria Fava: nata a jesi nel 1981 ha sempre vissuto a Morro d’Alba. Sin da giovanissima ha partecipato alla vita sociale e aggregativa del paese attraverso le esperienze del Centro Sociale “Libero Pensiero” e dell’Associazione Libera-mente. Prima esperienza amministrativa del 2008, eletta nella lista Impegno civile-progresso democratico guidata dal candidato, poi divenuto sindaco, Simone Spadoni e nel 2010 l’incarico di Assessore alle attività culturali e ai rapporti con le associazioni. Alla successiva tornata elettorale entra nella squadra del candidato e attuale sindaco Alberto Cinti. Pur non risultando tra gli eletti ha continuato a seguire l’attività amministrativa.

Ines Angiolani: nata ad Osimo il 22 settembre del 1958. Si è diplomata ad Osimo presso l’Istituto Magistrale nel 1976. Ho lavorato per circa 8 anni alla Lega del Filo d’Oro fino a quando, nel 1985, ho superato il concorso per docenti a Reggio Emilia e sono stata assunta a tempo indeterminato come insegnante di sostegno passata in seguito al ruolo normale. Vivo a Morro d’Alba dal 1987 ed insegna dal 1991 come docente nella Scuola Primaria “ Don Bosco” ora consorziata nel plesso di San Marcello. Dal 1997 ha collaborato con il Dirigente scolastico come responsabile per il settore della Scuola Primaria, in seguito sono stata nominata Vicaria del Dirigente, carica che ho mantenuto fino a due anni fa. Attualmente fa parte del Consiglio d’Istituto per la componente docenti.

Oliviano Silvi: nato e vissuto a Morro d’Alba dal 1955, si è diplomato nel 1972 con la qualifica di Tornitore Meccanico, presso l’IPSIA di Jesi. Ha lavorato presso il Comune di Morro d’Alba dal maggio 1984 fino ad agosto 1990 come operaio e come collaboratore scolastico fino a dicembre 1999. Dal 2000 fino al 2015 ha lavorato, all’interno del ministero dell’istruzione, come collaboratore scolastico presso l’Istituto comprensivo Rossini di San Marcello.

Riccardo Medici: Nato a Chiaravalle il 25 agosto 1989, é cresciuto e vivo da sempre a Morro d’Alba. Nel 2008 ha conseguito la maturità scientifico-linguistica presso il Liceo Scientifico Statale L. Da Vinci di Jesi. Ha intrapreso il cammino universitario presso l’Università degli Studi di Macerata dove ha conseguito la laurea triennale in “Lingue e culture straniere” nel 2011 e la laurea specialistica in “Lingue e culture comparate” nel 2014.

Serena Fioretti: nata a Jesi il 24 settembre 1987 e vive da sempre a Morro D’Alba. Dopo la maturità presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza di Macerata, dove ha conseguito la Laurea Magistrale con il massimo dei voti nel 2015.

Silvia Giorgetti: nata a Montecatini Terme il 28/1/1967. Laureata alla Facoltà di Agraria di Pisa in “Tecnologie Alimentari con orientamento in Viticoltura ed Enologia”. Nel 1999 si é trasferita nelle Marche con la mia famiglia e dal 2006 vive a Morro d’Alba, dove ho avuto la possibilità di creare una piccola azienda biologica che produce vino, olio e cereali. Dal 2016 fa parte del consiglio di amministrazione della cooperativa di produttori biologici “La Terra & il Cielo” di Piticchio di cui é anche socio conferitore.

Simone Spadoni: 45 anni, é diplomato in ragioneria e risiedo da sempre a Morro d’Alba. Lavora come impiegato alla Cooperativa ALBA ed é Presidente della locale sezione AVIS. Ha militata nel PDS poi DS poi SEL poi PD e ora é iscritto a Art. 1 MDP. Dal 2003 al 2013 è stato sindaco di Morro d’Alba. E’ stato vicesindaco nel corso dell’ultima legislatura.