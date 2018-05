Comunali 2018, lista Centristi per Ancona: ecco tutti i candidati

Focus sulle frazioni, sicurezza e sulle fasce rappresentate da giovani e anziani. Sono questi i tempi portati dalla nuova lista a sostegno di Valeria Mancinelli sindaco, quella dei "Centristi per Ancona". La lista è stata presentata ieri nella sede elettorale di Valeria Mancinelli in Galleria Dorica. La prima uscita ufficiale dei 22 volti si è svolta in presenza del candidato sindaco Mancinelli, al fianco del coordinatore comunale e capolista Fiorenzo Pistelli e della coordinatrice regionale Maura Malaspina.

1) Pistelli Fiorenzo (1959)

2) Agostinelli Roberta (1986)

3) Badaloni Sauro (1955)

4) Canafoglia Massimo (1947)

5) Casciana Paola (1973)

6) Cecconi Lisa (1982)

7) Collado Gladys (1965)

8) Maglioni Mauro (1964)

9) Mancinelli Marcello (1956)

10) Marchegiani Michele (1978)

11) Marcucci Pierfrancesco (1973)

12) Marinelli David (1976)

13) Medici Fernando (1948)

14) Nicoletti Lino (1956)

15) Orlando Giuseppe (1988)

16) Petrucci Vittorio (1964)

17) Principi Paola (1966)

18) Roccheggiani Iolanda (1956)

19) Santamarianova Desia (1962)

20) Spadoni Simonetta (1949)

21) Strologo Laura (1960)

22) Verdini Luisa (1945)