"Ancora X Ancona", la civica a sostegno della Mancinelli si presenta: ecco i primi candidati

La lista civica "Ancora X Ancona", a sostegno del sindaco uscente Valeria Mancinelli, ha presentato i primi 16 candidati a un posto da consigliere comunale in vista delle elezioni amministrative. Tra loro ci sono medici, architetti, pensionati, ma anche professionisti provenienti dal mondo del teatro e dello sport. «Il contributo di ciascuno sarà prezioso per proseguire lungo la strada intrapresa ed offrire al contempo nuovi stimoli per continuare a migliorarci» ha commentato la Mancinelli. L'elenco non è ancora quello definitivo perché altre persone stanno definendo in queste ore la propria candidatura. Intanto ecco i primi nomi:

Simona Accorroni, 54 anni, odontoiatra

Cristina Andreoli, 54 anni, consulente e formatore aziendale e delle organizzazioni

Pietro Biondi, 48 anni, agente di commercio

Edoardo Boscarato, 44 anni, avvocato

Alfredo Cartocci, regista e attore teatrale

Andrea Corinaldesi, 57 anni, manager bancario

Massimo Fazzini, 54 anni, medico di pronto soccorso

Valeria Marchesi, 44 anni, architetto

Giuseppe Mascino, 50 anni, ex campione del mondo di vela d’altura

Egildo Massi, 84 anni, pensionato e presidente “Posatora Nostra”

Iacopo Mezzopera, 32 anni, agente rappresentante nell’ambito della meccanica industriale

Emma Montesi, ingegnere civile

Massimiliano Pigliapoco, 49 anni, responsabile settore controllo Estra

Fausto Ricci, 54 anni, funzionario Regione Marche

Lucia Trenta, 50 anni, Responsabile Internazionalizzazione CNA

Andrea Vignini, 48 anni, avvocato.



Gallery