Comunali 2018, la Lega in campo per sostenere i suoi candidati

In vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, che porteranno al voto i cittadini di 16 comuni marchigiani, la Lega proporrà nella giornata di venerdì 18 maggio una serie di appuntamenti nei comuni di Ancona, Ostra Vetere, Falconara Marittima e Chiaravalle, dove saranno presentate le liste sostenute dalla Lega e i suoi candidati.

Si inizia alle 13:30 a Ostra Vetere, presso il panificio Delizie dell’Orso di Via S. Crocifisso, per un aperitivo elettorale con il Sen. Paolo Arrigoni, Responsabile Nazionale della Lega nelle Marche. Il Senatore Arrigoni e il candidato sindaco Massimo Bello incontreranno i cittadini per uno scambio di opinioni sulle principali linee-guida del programma amministrativo e presenteranno i componenti della lista civica “Autonomia per Ostra Vetere”.

Alle 16:30, presso il Caffè Giuliani di Corso Garibaldi 3, alla presenza del candidato sindaco Stefano Tombolini, verrà presentata la lista di Centrodestra sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A seguire, alle 18:15 all’Hotel Touring di Via degli Spagnoli, verrà presentata la candidatura di Stefano Caricchio a sindaco di Falconara Marittima con una lista della Lega.

Candidato sindaco della Lega anche a Chiaravalle dove, alle ore 19:15 nella Sala Ars Musica di Via Circonvallazione 51, Claudio Bolletta si presenterà insieme ai suoi candidati consiglieri. Per finire, alle ore 20:30, al ristorante il Pincio di Via Circonvallazione 63 ad Ancona, si terrà una cena aperta a tutti gli iscritti e i simpatizzanti della Lega della provincia in compagnia del Senatore Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama.