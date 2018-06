Rush finale della Lega per dire "stop invasione", serie di incontri nei quartieri multietnici

A pochi giorni dalle elezioni amministrative di domenica 10 giugno la Lega della provincia di Ancona proporrà, a partire da lunedì 4, una serie di appuntamenti sul territorio per accompagnare i cittadini al voto. Si inizia quindi lunedì alle 17 da Corso Carlo Alberto e dal Quartiere Archi di Ancona, dove i senatori Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche e membro del Comitato Schengen, e Toni Iwobi, responsabile del Dipartimento Immigrazione della Lega, visiteranno questa zona della città balzata agli onori delle cronache per i continui episodi di furti, liti e spaccio di droga.

“Stiamo parlando di un vero e proprio ghetto – commenta il Senatore Paolo Arrigoni – abbandonato completamente a se stesso da parte dell’Amministrazione comunale uscente. L’immigrazione incontrollata ha fatto sì che popolazione straniera di Ancona crescesse di oltre il 700% negli ultimi 10 anni, rendendo drammatica la convivenza con i residenti di Corso Carlo Alberto e del Quartiere Archi. Sono davvero urgenti interventi per garantire l’ordine pubblico e per contrastare il degrado urbano, entrambe priorità della Lega e del candidato Sindaco Stefano Tombolini”. Al termine della visita, Paolo Arrigoni e Toni Iwobi raggiungeranno Falconara Marittima alle 18:30 per sostenere il candidato sindaco leghista Stefano Caricchio e per una conferenza alla Sala Pergoli dal titolo “Stop invasione: controllo dei confini e lotta all’immigrazione clandestina”. In serata, alle ore 20:45, lo stesso appuntamento verrà riproposto ad Ancona presso il Grand Hotel Passetto, dove i senatori leghisti saranno raggiunti anche dall’Onorevole Gianni Tonelli, ex segretario del Sindacato Autonomo di Polizia.