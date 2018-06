Comunali 2018, ecco perché votare Lega a Falconara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

"Il 10 giugno partecipa al cambiamento: vota Lega. La Lega è un’opportunità perché con la vicinanza e il contatto diretto con i nostri consiglieri regionali, senatori e deputati possiamo affrontare al meglio tutte le criticità del territorio. Noi crediamo inoltre che essere cittadino italiano sia un valore da proteggere, come la nostra identità, la nostra tradizione e la nostra cultura e vogliamo, dal prossimo 10 giugno, riscoprire insieme a tutti i concittadini l’orgoglio di essere Falconaresi. Il nostro simbolo è per noi una forza che rappresenta ideali e un gruppo coeso, l’unico di centro destra a questa tornata elettorale; perché essere parte della società civile non significa disprezzare simboli ed ideali. La sicurezza, il decoro ed il rispetto, grazie soprattutto al prezioso contributo delle forze dell’ordine, sono le basi del nostro agire; con concretezza ci confronteremo con tutte le realtà commerciali, industriali, associazionistiche e culturali per pianificare insieme la rinascita della nostra città, il cui centro deve essere e sarà il cittadino. Le nostre iniziative saranno ideate con il supporto e per il supporto delle attività commerciali, per sostenere il percorso di riscoperta e valorizzazione della nostra identità cittadina e di quartiere. Perché la Lega non è apparenza ma buon senso e concretezza".

