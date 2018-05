Comunali 2018, Lega in piazza per il tesseramento: ecco dove

In vista delle amministrative del 10 giugno che porteranno al voto i cittadini di 16 comuni marchigiani, la Lega punta a radicarsi sul territorio con una campagna di tesseramento. Sabato 5 e domenica 6 maggio sarà rilanciata in tutte le Marche e la Lega scenderà in piazza con quasi 50 banchetti e gazebo.

«Il tesseramento sta andando a gonfie vele – spiega il Senatore Paolo Arrigoni, Commissario della Lega nelle Marche - dopo il 18% che la Lega ha raggiunto alle elezioni politiche, è un altro forte segnale che i marchigiani hanno voglia di cambiamento e che sono disposti a mettersi in gioco in prima persona. Questo weekend, grazie ai suoi militanti e ai volontari, la Lega sarà presente nelle piazze in tutte le provincie delle Marche e i cittadini potranno iscriversi per dare ancora più forza a Matteo Salvini e alla rivoluzione del buon senso».

Questi gli orari e i comuni dove i cittadini potranno trovare i gazebo della Lega e tesserarsi:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SABATO 5 MAGGIO: Ascoli Piceno (Piazza Arringo 10-13 e 17-20), Castel di Lama (Piazza Gramsci 10-12.30 e 17-19), Folignano (Piazza S. Bolivar 10-13 e 17-20), Grottammare (Corso Mazzini 9-12 e 16-19) e San Benedetto del Tronto (Viale S. Moretti 10-13 e 16-19). DOMENICA 6 MAGGIO: Ascoli Piceno (Piazza Arringo 10-13 e 17-20), Castel di Lama (Piazza Gramsci 10-12.30 e 17-19), Monsampolo (Piazza Binni 10-13), Folignano (Piazza S. Bolivar 10-13 e 17-20), Grottammare (Corso Mazzini 9-12 e 16-19) e San Benedetto del Tronto (Viale S. Moretti 10-13 e 16-19).

PROVINCIA DI ANCONA

SABATO 5 MAGGIO: Ancona (sede elettorale di via Marsala 10-12.30), Senigallia (Piazza Roma 10-12.30 e 16.30-19.30), Fabriano (Piazza del Comune 9.30-12.30), Osimo (Piazza Boccolino 16.30-19.30) e Maiolati Spontini (Piazza Kennedy 9.30-12.30). DOMENICA 6 MAGGIO: Ancona (sede elettorale di via Marsala 10-12.30), Senigallia (Piazza Roma 10-12.30 e 16.30-19.30), Fabriano (Piazza del Comune 9.30-12.30), Osimo (Piazza Boccolino 16.30-19.30) e Chiaravalle (Largo Don Ricci 10-12.30).

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

SABATO 5 MAGGIO: Pesaro (via Branca 9-13), Fano, (Corso Matteotti 10-13 e 15-19), Fossombrone (Corso Garibaldi 16-19), Acqualagna (Piazza Mattei 9-12), Urbino (Piazza Repubblica 9-12) e Auditore (Casinina 9-13 e 16-19). DOMENICA 6 MAGGIO: Pesaro (via Branca 9-13), Fano, (Corso Matteotti 10-13), Fossombrone (Corso Garibaldi 10-13), Fermignano (Piazza Garibaldi 9-13), Petriano (Bar del Parco 9-13 e 15-19).

PROVINCIA DI MACERATA

SABATO 5 MAGGIO: Civitanova (Corso Umberto 9-13 e 15-19), Tolentino (Piazza Maururzi 10-12.30 e 16-20) e Porto Recanati (Corso Matteotti 15-19). DOMENICA 6 MAGGIO: San Ginesio (Piazza Gentili 9-13), Sarnano (Piazza Libertà 9-13 e 16-18) e Tolentino (Piazza Maururzi 10-12.30 e 16-20).

PROVINCIA DI FERMO

SABATO 5 MAGGIO: Fermo (Piazza del Popolo 9.30-11.30), Porto Sant’Elpidio (Lungomare Centro 10-12 e Lungomare Sud 16-18), Pedaso (via Sacco e Vanzetti 15-19) e Montegranaro (Largo Giovanni Conti 17-19.30). DOMENICA 6 MAGGIO: Porto Sant’Elpidio (Lungomare Centro 10-12), Pedaso (via Leopardi 9-13), Porto San Giorgio (Lungomare Gramsci 10.30-12.30) e Monte Urano (Circonvallazione 17-19).