Irene Pivetti incontra il candidato sindaco Stefano Tombolini

Irene Pivetti, nell’aprile del 1994 è stata eletta presidente della Camera ed è stata la più giovane presidente della Camera che il Paese abbia mai avuto. Oggi ad Ancona la Pivetti si è incontrata con il candidato sindaco Stefano Tombolini grazie anche all’impegno della lista civica Servire Ancona che appunto sostiene la corsa a Palazzo del Popolo di Tombolini. Ad accogliere la Pivetti c’erano ovviamente i capilista Gianni Ciotti. Grazia Maria Giorgetti Favia e Saturnino Di Ruscio nonché David Favia e tutti i candidati della lista. Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema legato al sistema delle attività imprenditoriali per il rilancio dell’economia di Ancona e delle Marche.

«Con il movimento da lei fondato Italia Madre, la Pivetti - afferma Tombolini - infatti svolge in maniera intelligente e trasparente una attività di tipo lobbistico connessa appunto allo sviluppo dell’economia. Numerosi gli interventi focalizzati sul capoluogo che ha perso la sua attrattività ed è stato spogliato delle sue funzioni guida. In quest’ottica la relazione della Pivettti è stata molto chiara. Altrettanto chiara la posizione espressa da Tombolini il quale nel ringraziare l’ex presidente della Camera per avergli manifestato pieno appoggio e sostegno, ha ricordato come la coalizione civiche - centro destra sia forte e coesa e come il vento del cambiamento soffi forte su Ancona e sulle Marche. A seguire un incontro allargato ai rappresentanti della categorie produttive fra cui Confartigianato Confcommercio e Authority portuale».