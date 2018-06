Verso il ballottaggio, Insieme Civico Falconara appoggia Lucchetti

«In seguito alle conferenze stampe dei candidati Sindaci Lucchetti e Signori, dove il primo ha scelto di condividere il percorso con Calcina con apparentamento scritto e l’altro Flori con una collaborazione mentre la Signorini non ha accettato nessuna collaborazione perché ha nostro avviso, non si possono cambiare gli schemi già concordati da tempo, Insieme Civico Falconara nonostante gli ultimi giorni di campagna elettorale per convincere i cittadini, il nostro candidato Marinacci per problemi di salute ha dovuto subire un intervento immediato, questo ha fatto sì che i voti non sono stati quelli che erano stati ipotizzati.

Anche pochi ma in questo momento determinanti visto che la Lega e il Movimento 5 stelle hanno deciso di lasciare ad ognuno la propria libertà di voto perciò qualcuno andrà al mare. Insieme Civico Falconara nonostante gli incontri con i candidati sindaci, ritiene di essere coerente con la scelta fatta in precedenza uscendo dalla maggioranza e non appoggiando la scelta di Brandoni, ma anche con i programmi ci troviamo in sintonia con le problematiche dell’ambiente e con il nostro obbiettivo di cambiare Falconara lavorando sulla sicurezza, sociale, commercio, lavoro ed avere una ottima VIVIBILITA’ della città.

Insieme Civico Falconara non pensa al passato ma pensa al futuro ecco perché il nostro appoggio sarà al candidato Lucchetti per discutere insieme anche su alcuni progetti del nostro programma e portarli nella futura giunta e maggioranza».