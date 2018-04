A tu per tu con Valeria Mancinelli, torna il consueto appuntamento con il sindaco

Prosegue il filo diretto con gli anconetani. Come ogni mercoledì, il sindaco Valeria Mancinelli, ricandidata alle prossime amministrative, sarà presente domani dalle ore 17 alle 19.30 nella sede del Comitato elettorale, nella Galleria Dorica, per incontrare i cittadini e raccogliere osservazioni, idee, suggerimenti che possano contribuire a proseguire insieme nel rinnovamento della città.

Un appuntamento fisso che sta richiamando tante persone, interessate ad informarsi sui progetti già realizzati e su quelli in corso e a sottoporre direttamente al primo cittadino le questioni che stanno loro a cuore. Dopo il focus sul decoro urbano e sullo sviluppo turistico, nel corso dell’ultimo incontro sono arrivate nuove segnalazioni, tra cui la regolamentazione delle strisce blu nella zona di via Fanti e via Matas, gli orari seguiti dai mezzi di AnconAmbiente per la raccolta dei rifiuti, il piano particolareggiato della spiaggia di Palombina e la situazione della falesia del Passetto. I cittadini potranno comunque segnalare le proprie proposte durante tutta la settimana: la sede del Comitato è aperta dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19.30.