Ancona città universitaria, la Diomedi incontra l'Associazione Gulliver

Ieri, Giovedì 7 giugno 2018, alle ore 18 si è svolto un incontro tra la Candidata Sindaco Daniela Diomedi e l’Associazione Gulliver per discutere del documento “Ancona Città Universitaria”. Nel corso dell’incontro si è discusso del valore della presenza degli studenti universitari in città. È stata riconosciuta la figura di studente come valore aggiunto per Ancona non solo sotto il punto di vista economico ma soprattutto come portatore di una crescita culturale di tutta la comunità.

Per favorire questo processo di integrazione la candidata si è trovata concorde con le proposte del Gulliver, prendendo anche esempio da altre città universitarie. In particolare la discussione si è incentrata sul trasporto pubblico, su come una riorganizzazione complessiva del servizio dovrebbe rispondere alle necessità degli studenti, le corse notturne dovrebbero coprire tutta la settimana, fornendo un servizio anche alla cittadinanza. Anche la necessità di aprire spazi per lo studio è stata presa in considerazione da Daniela Diomedi con l’obiettivo di aprire questi luoghi 24 ore su 24. Si è approfondita anche la tematica della pratica sportiva, una maggiore accessibilità dell’attività sportiva per gli studenti universitari, anche attraverso le strutture comunali, aiuterebbe ad integrare gli studenti con la città e favorire il senso di appartenenza degli studenti verso l’università e verso Ancona.

Inoltre la candidata sindaco ha espresso interesse anche verso tematiche come l'ampliamento University card e l'istituzione di uno sportello d'orientamento per studenti stranieri che si iscrivono all’Università.