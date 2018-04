Elezioni comunali, il giornalista e manager sportivo Giampaoli candidato con la Mancinelli

Paolino Giampaoli nella rosa dei candidati al Consiglio Comunale per Valeria Mancinelli. Il giornalista e manager sportivo ha abbracciato la lista civica “Ancora X Ancona” in sostegno al sindaco uscente.

Paolo Giampaoli, per tutti “Paolino”, è nato ad Ancona l'11 giugno 1974. La disabilità non gli ha di certo impedito di raggiungere traguardi professionali importanti. Giornalista pubblicista dal 1995, la sua grande passione per lo sport si è tradotta in un percorso da cronista nelle pagine dei maggiori quotidiani locali e sulle testate nazionali. Mentre la fede calcistica biancorossa lo ha portato a diventare il responsabile del sito web dell'Ancona Calcio dal 2000 al 2010 e attualmente Social Media Manager e Editor del sito web dell'US Anconitana. Esperto di calcio, è stato presidente della Real Lions calcio a 5 femminile per ben 11 anni portando la squadra fino alla Serie A. Paolino Giampaoli, inoltre, non è nuovo al mondo della politica anconetana. L'impegno civico lo espresse già nel 2013 candidandosi nella lista “La Tua Ancona”, ottenendo anche un discreto numero di preferenze. La passione e l'attaccamento alla propria città lo hanno portato a confermare una nuova disponibilità in un progetto civico come la lista “Ancora X Ancona”, per la riconferma del sindaco Valeria Mancinelli.

«Chi mi conosce sa quanto ami la mia città – ha detto Paolino Giampaoli – e l'impegno che ho sempre messo nel settore dello sport mi ha portato a conoscere ancora più approfonditamente una realtà che è centrale in un capoluogo che vuole crescere: lo sport è aggregazione, è integrazione, è la formazione dei giovani. Da cittadino ho potuto constatare quanto di buono sia stato fatto fino ad oggi da questa amministrazione, ed in particolare dall'assessore Andrea Guidotti in ambito sportivo. Dunque mi candido a sostegno del sindaco uscente per dare man forte nel proseguire e completare un progetto di città che è già stato ampiamente avviato».