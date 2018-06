Gasparri ad Ancona in appoggio a Tombolini: «Forza Italia determinante per il ballottaggio»

«Forza Italia centrale nella coalizione di Tombolini per il raggiungimento del ballottaggio"così esordisce il Senatore Maurizio Gasparri partecipe alla conferenza stampa indetta dal Coordinamento del Partito. Siamo in una fase di rilancio del partito nelle Marche e crediamo in un risultato positivo ad Ancona. I dati in nostro possesso parlano chiaro e vedono un risultato in controtendenza rispetto al contesto nazionale e all'esito dello scorso quattro marzo conclude con il sostegno a Tombolini». Così Maurizio Gasparri oggi ad Ancona a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Stefano Tombolini. «Nel capoluogo dorico in atto un vero e proprio laboratorio politico che rappresenta molto più di un passaggio elettorale con uno sguardo alle regionali del 2020».

Ad introdurre la conferenza il Commissario cittadino FI Daniele Silvetti che ha dichiarato: «La coalizione che sostiene Tombolini rappresenta la sola ed unica possibilità di alternativa al Sindaco uscente Mancinelli e si sofferma sul fatto che nella prossima Giunta l'impegno di Forza Italia si concentrerà particolarmente per la diminuzione della pressione fiscale e per la salvaguardia della sicurezza del cittadino». E' poi la volta del Commissario regionale Marcello Fiori che si è soffermato sul valore anche politico del test elettorale che vede perfettamente in equilibrio la rivendicazione di governo dei partiti del centrodestra e le prerogative autentiche del progetto Civico con cui è stata stretta l'alleanza. Prosegue il Senatore Andrea Cangini che ha avuto modo di sottolineare come l'inespressa potenzialità di Ancona sia da attribuire ad una classe dirigente rinunciataria e speso non all'altezza della situazione e di come in futuro invece il Sindaco neoeletto Tombolini potrà contare su una compagine parlamentare attenta e presente sul territorio.

Chiude il Candidato Sindaco Tombolini che nel ringraziare il contributo ed il sostegno dalla prima ora del Partito azzurro si è detto disponibile ad intraprendere la battaglia alla pressione fiscale, tra le più alte in Italia, senza compromettere la qualità dei servizi iniziando così una nuova stagione amministrativa dove il cittadino sia più consapevole delle ragioni della spesa pubblica.