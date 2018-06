Falconara a Sinistra, Franco Giancarli: «Baluardo egualitario e antifascista»

«Sono discendente di un garibaldino, e figlio di un partigiano». Così si presenta Franco Giancarli, il decano della lista Falconara a Sinistra, candidato al consiglio comunale. Giancarli, 82 anni, è stato macchinista delle Ferrovie dello Stato, è convinto ambientalista ed appassionato di ornitologia.

Il suo albero genealogico è uno spaccato di storia italiana, un compendio di lotte per la conquista della libertà. E lui uno degli ultimi testimoni di quell'antifascismo militante cui tutti dobbiamo essere grati per averci assicurato pace e democrazia, e che troppo spesso è stato messo in soffitta tanto da produrre quei rigurgiti di estrema destra che sono sotto gli occhi di tutti. Giancarli può considerarsi una figura iconografica per la sinistra. Col suo locomotore ha trasportato su e giù per lo stivale non solo merci e persone, ma anche idee e ideali. Parlando con lui viene in mente una nota canzone di Guccini: personaggi e contesti d'altri tempi che prepotentemente tornano d'attualità, eroi della vita quotidiana cui va il merito di aver sempre difeso i più deboli e combattuto le ingiustizie e le soperchierie.

«Ho ritrovato in Falconara a Sinistra quella spinta che credevo perduta per sempre. Persone schiette, volti puliti, visione limpida; poche chiacchiere o promesse da marinaio, ma un obiettivo semplice e comprensibile a tutti: una società egualitaria, in cui nessuno rimanga indietro o venga dimenticato. A cominciare dagli anziani e da tutte le categorie svantaggiate.E' molto importante anche che l’Amministrazione comunale manifesti attraverso atti concreti la sua natura antifascista vietando l’utilizzo di edifici e spazi pubblici a formazioni e organizzazioni che si richiamano al ventennio. Può farlo, deve farlo per rispetto a chi quel tempo lo ha vissuto sulla pelle, nella miseria e senza libertà»