Amministrative 2018, "Falconara a Sinistra" ha il suo candidato sindaco: «Riportiamo la sinistra in consiglio»

L'assemblea di "Falconara a sinistra" ha indicato all'unanimità Massimo Marcelli Flori quale proprio candidato a sindaco in vista delle prossime consultazioni elettorali comunali. 48 anni, attivo in politica dal 1993 e con varie esperienze a livello provinciale e regionale, al Comune di Falconara Marcelli Flori è stato consigliere di opposizione nelle giunte Carletti, ed assessore ai Lavori Pubblici ed alla Partecipazione nella breve esperienza della giunta Recanatini.

«Ringrazio per la fiducia e la stima che cercherò di non deludere - ha dichiarato Marcelli Flori - e ribadisco che la nostra priorità resta una e una sola: battere la destra e riportare dopo dieci anni la sinistra in consiglio comunale. Non ci rassegniamo a questa brutta Falconara, dove la politica è ridotta a favori ad personam, dove la destra ha scientemente introdotto il virus del razzismo e dell'avversione ad ogni diversità, dove i tanti che chiedono aiuto vengono nascosti dietro l'apparenza delle sagre e delle piste di pattinaggio. Col nostro gruppo ci mettiamo la faccia, la nostra, quella di uomini e donne di sinistra, con coerenza, con i nostri valori, le nostre idee e le nostre proposte, senza maschere e senza trucchi, con umiltà e sincerità - ha proseguito Marcelli Flori-. Si potrà non condividere ciò che proponiamo, ma certamente si potrà capire senza malintesi quel che diciamo e a chi ci rivolgiamo. Siamo la sinistra di questa città, e siamo orgogliosi di esserlo." La lista è pronta da tempo, e la sua varietà è garanzia di pluralismo e ricchezza di diversità. Il programma è il frutto di un confronto continuo: un insieme di proposte concrete che partono dallo stato di cose presente per cambiarlo radicalmente».