Comunali 2018, la quarta gamba della Signorini si presenta: ecco Direzione Domani

«Abbiamo Falconara nel cuore. Vogliamo proseguire sulla buona strada intrapresa dall’attuale amministrazione e migliorarla ulteriormente al fianco di Stefania Signorini». Con queste parole si è presentata Direzione Domani, la nuova lista civica a sostegno della Signorini, candidata sindaco per la maggioranza uscente. I candidati sono 15 tutti neofiti della politica e il capolista sarà l'imprenditore Alberto Masciarelli. Sono uno in meno del massimo previsto per la competizione elettorale falconarese e ciò significa che alla lista potrebbe aggiungersi un'altra persona: un uomo o una donna, visto che il numero minimo della pattuglia rosa, rispetto a quanto previsto dalla legge sulle rappresentanze di genere, è già stata rispettata. Tanti i giovani. Più di un terzo della lista è composta da candidati nati negli anni '90. La più giovane è Ludovica Moretti, universitaria di Economia e Commercio che ha compiuto 21 anni il mese scorso.

Direzione Domani è dunque la quarta gamba della coalizione dopo l'uscita dalla maggioranza di Insieme Civico, svuotata dai candidati delle elezioni 2013 (molti non si ricandideranno, Yasmin Al Diry ha aderito a Falconara in Movimento mentre Michele Chiappa è in orbita Uniti per Falconara) e ora guidata dal candidato Matteo Marinacci. «Sentiamo il desiderio di impegnarci per la nostra città e dare il nostro contributo di idee e lavoro amministrativo, qualora i falconaresi decideranno di darci fiducia. Ci piacciono i fatti e il lavoro. Per questo ci mettiamo al fianco di Stefania Signorini per il bene della nostra Falconara. Siamo persone mosse da un forte senso civico e che vivono il territorio con la volontà e la responsabilità di far crescere Falconara, in continuità con l’operato dell’attuale amministrazione» concludono da DD.