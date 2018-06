Comunali 2018, a Falconara sarà ballottaggio tra Signorini e Luchetti

Servirà dunque il ballottaggio per scegliere il futuro sindaco di Falconara. La sfida, il 24 giugno, sarà tra Stefania Signorini e Marco Luchetti. La Prof, appoggiata da 4 liste espressione della maggioranza uscente del sindaco Goffredo Brandoni, non va oltre il 35,24% dei consensi mentre Marco Luchetti, Pd più civiche, strappa il ticket per il secondo turno con il 24,31%. Due settimane che serviranno alle coalizione per guardarsi intorno e cercare di intercettare i voti delle altre liste rimaste fuori. Sarà una partita dalla grosse incongnite visto anche il risultato di Lega e 5 Stelle. I partiti dell'attuale governo gialloverde nazionale hanno ottenuto rispettivamente con Stefano Caricchio e Bruno Frapiccini, l'8,36% e il 10,54%. Da valutare anche cosa faranno gli elettori di Loris Calcina (Falconara Bene Comune/Cittadini in Comune e Siamo Falconara) che ha conseguito uno storico 16,98%. Pressoché ininfluenti Falconara a Sinistra (2,77% per Marcelli Flori) e Insieme Civico (1,8% per Matteo Marinacci) anche se la storia delle elezioni comunali falconaresi ha abituato a clamorosi colpi di scena come i 29 voti in più del Oreficini su Piccinini nel '93 e ai 149 di Brandoni contro Lodolini nel 2008.

Voti di preferenza ai consiglieri alla mano è possibile anche ipotizzare quali saranno i prossimi parlamentini civici in caso di vittoria dell'uno o dell'altro. Ovviamente le seguenti proiezioni non sono ufficiali e non contemplano eventuali apparentamenti.

Se vince Stefania Signorini

Falconara in Movimento: Matteo Astolfi, Yasmin Al Diry, Romolo Cipolletti, Luca Cappanera, Valentina Barchiesi

Uniti per Falconara: Goffredo Brandoni, Clemente Rossi, Raimondo Baia, Giorgia Fiorentini

Direzione Domani: Caterina Serpilli

Partito Democratico: Marco Luchetti, Laura Luciani, Franco Federici

Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune: Loris Calcina

Movimento 5 Stelle: Bruno Frapiccini

Lega: Stefano Caricchio

Se vince Marco Luchetti

Partito Democratico: Laura Luciani, Franco Federici, Andrea Rossi, Silvana Giuliani, Simona Calò, Roberto Tonti, Stefania Renzi

Falconara Comunità: Mauro Boncristiano

Insieme per Falconara: Marco Menotti

Nuovenergie per Falconara: Pasquale Palumbo

Falconara in Movimento: Matteo Astolfi, Yasmin Al Diry

Uniti per Falconara: Stefania Signorini, Goffredo Brandoni

Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune: Loris Calcina

Movimento 5 Stelle: Bruno Frapiccini