Falconara a sinistra: «La città può rinascere grazie ai fondi europei»

«L’accesso ai fondi europei è un’importante opportunità di crescita per Falconara ed il suo territorio, ma al tempo stesso una sfida perché rappresenta un impegno a lungo termine che richiede l’acquisizione di competenze specifiche ed elevata motivazione». Ad affermarlo è Maurizio Amagliani, candidato a consigliere comunale per Falconara a Sinistra. «L’ente locale – spiega Amagliani - dovrebbe seguire un criterio strategico all’accesso ai fondi comunitari, più che un approccio contingente legato all’opportunità del momento. Una maggiore consapevolezza delle necessità del nostro Comune gli permetterebbe di attuare una seria programmazione, focalizzando l’attenzione sui reali bisogni e fabbisogni». Per Falconara a Sinistra è assolutamente necessario istituire un Ufficio per le Politiche Comunitarie, che sia di supporto alla struttura amministrativa nella ricerca di fondi, nello studio dei bandi e nella preparazione delle richieste di finanziamento. Su questo punto è opportuno concentrare al massimo le forze, in considerazione delle esigue disponibilità ordinarie del bilancio comunale. «Siamo la Sinistra di questa città e siamo orgogliosi di esserlo – ha concluso il candidato – e faremo ogni sforzo per restituire ai cittadini quei beni e servizi che sono venuti meno in questo decennio nel quale il centrodestra nulla ha fatto per contrastare il degrado e la decadenza economica, sociale e culturale». Maurizio Amagliani, 54 anni, è attivo in politica da sempre. Ha ricoperto incarichi di partito a vari livelli, comunali, provinciali e regionali, nel PCI ed in Rifondazione comunista. A Falconara è stato consigliere comunale di opposizione all'epoca della giunta Carletti ed ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente della società mista pubblico/privata “Esino Entrate S.p.A.”, dedita alla riscossione di tutte le entrate del Comune.

Comitato elettorale di Falconara a Sinistra (L. Sebastianelli)