Countdown elezioni, il corpo elettorale: saranno oltre 80mila gli anconetani al voto

Saranno 38.063 maschi e 42.488 femmine per totale 80.551 anconetani, coloro che saranno chiamati alle urne il 10 giugno prossimo per la consultazione elettorale amministrativa.

Sono compresi anche 206 cittadini dell’Unione Europea ( 72 maschi e 134 femmine) residenti nel Comune di Ancona che hanno presentato domanda di iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta per esercitare il diritto di voto per le prossime elezioni amministrative. Gli elettori residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona: sono in tutto 5.472 (di cui 2.748 maschi e 2.724 femmine).

I 18enni chiamati al voto per la prima volta sono 223 (105 maschi e 118 femmine) e si tratta di giovani che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel periodo ricompreso tra il 4 marzo (data dell'ultima consultazione, elezioni politiche) e il 10 giugno (prossima consultazione, elezioni amministrative). L'elettore più giovane e l'elettore più anziano: ci sono due elettrici che compiono gli anni proprio il giorno della votazione (10 giugno) e due elettori nati nel 1913 (rispettivamene a gennaio e ottobre) che rappresentano i votanti più anziani, con i loro 105 e 104 anni. Dove si vota. Si potrà votare nelle sezioni collocate in tutto il territorio comunale e nei seggi speciali: saranno allestite 100 sezioni di cui 3 sezioni ospedaliere con 6 seggi speciali e 10 seggi volanti, allestiti in case di cura (elenco completo su www.comune.ancona.gov.it/ankonline/ankonmagazine/

La consultazione elettorale si svolgerà nella giornata di domenica 10 giugno, dalle 7.00 alle 23.00.

Per votare occorre essere muniti dell'apposita scheda elettorale. Le schede elettorali che ancora non sono state ritirate sono in tutto 5.351 di queste n. 4.385 sono relative agli elettori residenti all'estero.

Cosa fare in caso di:

1. Tessera elettorale esaurita, smarrita o deteriorata :

gli elettori sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – salone Anagrafe (1° piano).

E’ necessario portare con sé un documento di riconoscimento e, in caso di esaurimento degli spazi, la vecchia tessera elettorale. Per le persone che non possono recarsi in Comune è possibile delegare un incaricato.

Per maggiori informazioni e/o la modulistica per la delega al ritiro della tessera elettorale si rinvia alla scheda relativa alle “Modalità per il rilascio di duplicato o di una nuova tessera in caso di esaurimento spazi” – Telefoni: 071 222 2287 / 071 222 2279

2. mancata consegna della tessera elettorale (perché l’elettore non è stato reperito dai messi incaricati e/o per i nuovi elettori del Comune) e comunicazioni elettorali: i cittadini sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – ufficio messi notificatori (2° piano).

– Da lunedì 4 giugno a giovedì 7 giugno:

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

– venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno: dalle ore 9.00 alle 18.00

– domenica 10 giugno: dalle ore 7.00 alle 23.00

per ulteriori informazioni www.comune.ancona.gov.it o Link alla scheda:

MODALITA’ PER IL RILASCIO DI DUPLICATO O DI UNA NUOVA TESSERA ELETTORALE