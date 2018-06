Comunali 2018, serve una nuova tessera elettorale? Il Comune aperto anche nel weekend

In vista delle Elezioni Amministrative del 10.6.2018 il Comune di Ancona invita tutti i cittadini residenti ed elettori a verificare la propria tessera elettorale. Ecco cosa fare.

Tessera elettorale esaurita, smarrita o deteriorata

Gli elettori sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – salone Anagrafe (1° piano). È necessario portare con sé un documento di riconoscimento e, in caso di esaurimento degli spazi, la vecchia tessera elettorale. Per le persone che non possono recarsi in Comune è possibile delegare un incaricato.

Per maggiori informazioni e/o la modulistica per la delega al ritiro della tessera elettorale si rinvia alla scheda relativa alle “Modalità per il rilascio di duplicato o di una nuova tessera in caso di esaurimento spazi” – Telefoni: 071 222 2287 / 071 222 2279

Mancata consegna della tessera elettorale

Può capitare che la tessera elettorale per i nuovi residenti o i nuovi elettori non sia stata consegnata perché l’elettore non è stato reperito dai messi incaricati e/o per i nuovi elettori del Comune) e comunicazioni elettorali: i cittadini sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – ufficio messi notificatori (2° piano)

Orari di apertura al pubblico:

Da lunedì 4 giugno a giovedì 7 giugno l'ufficio elettorale sarà aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno l'apertura è prevista dalle ore 9.00 alle 18.00 mentre domenica 10 giugno, giorno del voto sarà aperto dalle ore 7.00 alle 23.00.