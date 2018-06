Verso il ballottaggio, Tombolini chiama il Movimento ma la Diomedi dice no

Nessun accordo tra M5S e il centrodestra che andrà al ballottaggio con Stefano Tombolini. A chiudere le porte all’eventuale accordo è Daniela Diomedi e senza mezzi termini: «Non è nelle corde del Movimento 5 stelle quindi non è possibile, ognuno poi deciderà come vuole per il ballottaggio ma credo proprio che non ci sia alcun margine». Durante lo spoglio di domenica notte era stato lo stesso Tombolini a chiamare a sé il M5S e la civica Altra Idea di Città: «Il Movimento 5 Stelle storicamente non fa accordi con nessuno» ha concluso la Diomedi. (SEGUI LA DIRETTA).