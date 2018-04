Comunali 2018, i programmi elettorali a confronto: faccia a faccia tra i candidati sindaco

Si avvicina il giorno delle prossime elezioni comunali ad Ancona, il 10 giugno, quando i cittadini saranno chiamati scegliere il sindaco che dovrà governare la città per i prossimi 5 anni e sono 4 le persone si candidano alla poltrona di primo cittadino: il sindaco uscente Valeria Mancinelli, il consigliere comunale e candidato del centrodestra Stefano Tombolini, la consigliera comunale Daniela Diomedi candidata per il Movimento 5 Stelle e il consigliere comunale Francesco Rubini per Altra Idea di Città.

E ci saranno tutti e 4 alla tribuna elettorale organizzata dall’associazione “Stop degrado a Torrette”, che si terrà venerdì 11 maggio alle ore 21 al locale San Paolo della parrocchia di Torrette. Un faccia a faccia per scoprire quale programma per il quartiere di Torrette e per Ancona sia più convincente, rispondendo alle domande del nostro Stefano Pagliarini, giornalista di AnconaToday, che li incalzerà su varie questioni tra cui la viabilità, la sicurezza e l’ambiente.

