Cultura, ambiente, politiche sociali: gli scout incontrano i candidati

Cosa potrebbe offrire Falconara ai giovani? E poi. Come conciliare ambiente, sociale e lavoro? Sono solo alcuni dei quesiti che i gruppi scout ma anche dell’Azione Cattolica di Falconara presenteranno ai sette candidati sindaco in vista del voto del 10 giugno. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 23 maggio, alle 21.15 al cinema Excelsior. Marco Luchetti, candidato del Partito Democratico e alleati, e Massimo Marcelli Flori, candidato di Falconara a Sinistra, giocano in casa essendo stati in passato capi dei gruppi scout di Falconara anche se non va sottovalutata la vicinanza di Stefania Signorini, preside degli istituti superiori cittadini e negli ultimi 10 anni titolare dell’assessorato alle Politiche Giovanili, con i temi della serata.

Tempi stringati. I candidati avranno a disposizione un massimo di tre minuti per rispondere alle domande tra politiche giovanili, politiche culturali, sicurezza e aggregazione. Spazio anche ai punti cardine dei vari programmi e all’appello finale al voto. «Come associazioni cattoliche – scrivono Agesci, Ac e Masci - siamo convinti che cittadinanza attiva, partecipazione democratica, trasparenza e assunzione di responsabilità da parte degli organi politici e amministrativi e dei cittadini, siano prerequisiti fondamentali per generare quello spirito di condivisione e di consapevolezza collettiva che costituisce una risorsa indispensabile per le sfide della prossima amministrazione di Falconara Marittima». La serata sarà moderata dal giornalista Maurizio Socci, volto noto di Etv Marche.