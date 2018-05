Avvocati, sindacalisti, studenti e una commerciante vittima di rapina: «Fratelli d'Italia esprime la città»

Ci sono avvocati, studenti, dipendenti pubblici, operai. E poi c’è un ambulante di corso Mazzini il presidente della Cooperativa Pescatori, un dirigente dell’Anconitana, un nostromo del porto e la tabaccaia che lo scorso febbraio subì il tentativo di rapina da parte di un uomo travisato che le aveva puntato il coltello contro (GUARDA L’INTERVISTA). «Siamo l’espressione della città» hanno detto oggi gli esponenti di Fratelli d’Italia che, in una conferenza stampa, hanno presentato la lista con tutti i candidati al consiglio comunale (ECCO TUTTI I NOMI) per Stefano Tombolini sindaco di Ancona.

A fare gli onori di casa il capolista ed ex deputato Carlo Ciccioli, che ha attaccato direttamente Valeria Mancinelli, parlando di liste civiche taroccate «che sembrano l’espressione del capoluogo, ma che in realtà sono solo alcune personalità della città, ma portare qualche nome importante dentro una lista civica non significa rappresentare la città di Ancona come invece dimostriamo di fare noi con persone che, per vissuto e professione, fanno parte del vissuto della nostra città». M5S? «Si è visto come a livello territoriale sia incapace di replicare il successo del nazionale». L’obiettivo di Fdi è avvicinarsi al 10%. «Forse è un po’ troppo - dice Ciccioli - ma sicuramente puntiamo ad avvicinarsi a quel numero, contando di riprenderci molti dei voti di chi alle Politiche aveva scelto Lega e M5S per premiare la campagna elettorale dei leader nazionali».

Sottolinea la crescita in pochi anni del partito di destra sociale il coordinatore provinciale Lorenzo Rabini che ricorda come «alle scorse elezioni andammo da soli e Fdi era nata da pochi mesi. Oggi siamo il frutto di anni di lavoro sul territorio e siamo arrivati ad una bella lista. Ma a lanciare la carica è uno tra i più giovani del partito e candidato numero 2 di Fratelli d’Italia Angelo Eliantonio, convinto che la sinistra di Valeria Mancinelli sia in difficoltà: «Riportiamo la destra in consiglio comunale e alla guida della città adesso perché ora la Mancinelli é fortemente in difficoltà e lo si capisce dal fatto che pochi giorni fa al Piano ha lanciato le stesse proposte per la sicurezza che avanzammo noi un anno fa un anno fa, a marzo scorso durante le campagne di ascolto».