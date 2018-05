Tasse locali e mondo universitario, CNA incontra i candidati sindaco

In vista delle elezioni amministrative 2018, Cna ha organizzato un confronto con i candidati sindaco del Comune di Ancona. Due gli appuntamenti previsti, entrambi alla Libreria Fogola di Corso Mazzini: giovedì 24 maggio alle ore 18.30 con Stefano Tombolini e, a seguire, alle ore 19.30 Daniela Diomedi; giovedì 31 maggio alle ore 18.30 con Francesco Rubini e alle 19.30 con Valeria Mancinelli.

Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e tutta la cittadinanza è invitata. Gli incontri verranno trasmessi in diretta radiofonica su Radio Conero e in differita televisiva su Arancia Television canale 210 DDT. Cna sottoporrà ai candidati il suo documento, basato su tematiche di vitale importanza per le imprese, ma anche per i cittadini. Quattro le zone cardine individuate da Cna, per le quali si chiede un preciso impegno per il rilancio: Baraccola, Piano/Palombare, Centro storico, Porto.

Impegni vengono chiesti anche per quanto riguarda le tasse locali e il rapporto con il mondo universitario. «Nei confronti organizzati – dice Andrea Cantori, segretario Cna Ancona – cercheremo di capire quali sono gli investimenti e le linee strategiche che i candidati sindaco vogliono dare a questo mandato, con particolare riferimento ai punti che abbiamo individuato come prioritari. Lasceremo anche la possibilità, al pubblico partecipante, di interagire ponendo domande ai candidati».