La Cna incontra i candidati sindaco, appuntamento alla biblioteca comunale

La Cna Zona Nord di Ancona organizza, in vista delle elezioni amministrative 2018, un incontro con i candidati a sindaco del Comune di Chiaravalle. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà lunedì 14 maggio alle ore 21.00 presso la biblioteca comunale. Ai candidati, la Cna ha già presentato il suo documento per le elezioni basato su 4 punti salienti: la rimodulazione delle esenzioni Tari per le aree produttive dove vi è una produzione di rifiuti non assimilabili conferiti a smaltitori; il piano delle opere pubbliche, il turismo e la viabilità.

«In particolare - si legge in una nota - Cna chiede delucidazioni sul futuro della viabilità cittadina dopo lo studio elaborato alcuni anni fa e sottoposto alle categorie. Sul turismo, invece, la Cna vede un potenziale notevole da implementare grazie alla presenza dell’Abbazia e della casa natale di Montessori, ma ci sarebbe bisogno di una infrastruttura di base oggi assente, ad esempio un totem esplicativo dei monumenti con pagine web e codici QR, siti tematici con itinerari e luoghi di interesse, etc.

«I dati sul turismo a Chiaravalle ci dicono che effettivamente oggi questa risorsa non è sfruttata come dovrebbe – dice Andrea Cantori, responsabile sindacale della Cna Zona Nord – pertanto riteniamo che si debba intanto iniziare con “infrastrutture di base”, attraverso totem esplicativi dei monumenti, siti tematici e materiale pubblicitario, per poi proseguire attraverso la realizzazione di iniziative tese a far conoscere ad un turismo di qualità la magnifica architettura dell’Abbazia e, perché no, anche ad una valorizzazione della casa natale di Maria Montessori e della sua Fondazione». Anche di questo si parlerà nel confronto con i candidati.