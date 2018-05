Più welfare e attenzione alle frazioni, spunta una nuova lista per Mancinelli sindaco

Focus sulle frazioni, sicurezza e sulle fasce rappresentate da giovani e anziani. Sono qeusti i tempi portati dalla nuova lista a sostegno di Valeria Mancinelli sindaco, quella dei "Centristi per Ancona". La lista è stata presentata ieri nella sede elettorale di Valeria Mancinelli in Galleria Dorica. La prima uscita ufficiale dei 22 volti si è svolta in presenza del candidato sindaco Mancinelli, al fianco del coordinatore comunale e capolista di “Centristi X Ancona” Fiorenzo Pistelli e della coordinatrice regionale Maura Malaspina. (TUTTI I CANDIDATI IN LISTA)

«Un altro scorcio di città che si unisce al progetto di governo che stiamo presentando ai cittadini – ha spiegato Valeria Mancinelli – non possiamo che esserne soddisfatti, vista la varietà di professioni e competenze che hanno scelto di supportare il percorso fin qui avviato». Alla Mancinelli ha seguito Malaspina, che ha detto: «La nostra attenzione è particolarmente rivolta alle frazioni, alla sicurezza dei cittadini e con uno sguardo soprattutto ai giovani e agli anziani. Su queste basi programmatiche ci affianchiamo al buon lavoro sino ad ora svolto dal sindaco Valeria Mancinelli».

I punti programmatici della lista “Centristi X Ancona” si concentrano maggiormente su frazioni e periferie, con rilievo su temi quali il decoro, arredi urbani e la costituzione di consigli territoriali di partecipazione per coinvolgere i cittadini nel dibattito e nelle scelte delle soluzioni sulle problematiche locali. Sul fronte giovani si punta ad incrementare gli spazi comunali per l'aggregazione. Mentre sul versante anziani la visione è protratta al rafforzamento del welfare. «La positiva esperienza del primo mandato del sindaco Valeria Mancinelli e della sua giunta, ci vede convinti sostenitori della continuità dell'azione di governo locale – spiega il capolista Fiorenzo Pistelli – molti buoni risultati sono stati ottenuti con azioni concrete a favore della città, che da decenni non vedeva un futuro all'altezza del ruolo di capoluogo di regione che, invece, le compete».