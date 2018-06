Comunali 2018, la carta d'identità elettronica non è ancora arrivata: che fare

Con la circolare n.2/2018 del 14 febbraio 2018, il Ministero dell’Interno ha chiarito che al fine di favorire l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di carte di identità elettronica CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE – in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce – risponda ai requisiti del documento di riconoscimento, di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000, valido per votare.