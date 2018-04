Canonico non si candida, Frapiccini sì: c'è l'ok del Movimento 5 Stelle

Il settimo candidato falconarese avrà 5 Stelle e sarà Bruno Frapiccini. Dopo una lunga attesa che aveva fatto pensar male i più (ma non i fiduciosi attivisti dello Spazio) anche per Falconara è arrivata la certificazione della lista presentata nei mesi scorsi. Ok, pubblicato proprio nel giorno del grande corteo ambientalista di Falconara al quale i grillini hanno preso parte. Nei prossimi giorni saranno presentati i candidati consiglieri e i punti del programma elettorale. Ora però la missione è quella di raccogliere le sottoscrizione dei cittadini residenti iscritti alle liste elettorali per poter poi presentarsi. Servono almeno 175 firme da consegnare all'ufficio elettorale di via Roma entro mezzogiorno di sabato 12 maggio, 29esimo giorno prima del voto. La quota è molto bassa e non dovrebbe essere un problema raggiungere la quota minima in presenza di un pubblico ufficiale.

Il bis è servito

Non saranno passati 17 anni come per Massimo Marcelli Flori per Falconara a Sinistra (nel 2001 candidato sindaco per Rifondazione Comunista, ) ma anche per Frapiccini si tratta di un bis. Alle scorse Comunali 2013 il Movimento 5 Stelle aveva candidato proprio lui. Arbitro internazionale di volley, 46 anni, Frapiccini aveva tuttavia ottenuto molto meno rispetto al dato delle Politiche nazionali: i 4.253 voti (il 27,51%) di febbraio pochi mesi dopo erano diventati appena 716, un 5% scarso che non aveva consentito l'ingresso in consiglio comunale di nessuno candidato. Il 4 marzo M5S ha ottenuto 5.313 voti diventando il primo partito cittadino. Parliamo di consultazioni nazionali però dove il simbolo conta molto. Diversa è la scena locale. Basti pensare al Pd che, pur all'opposizione negli ultimi 10 anni, è sempre risultato il partito più votato nelle competizione elettorali sovraccomunali come Regionali, Politiche ed Europee.

Pd, ecco RiFalconara e Falconara Comunità ma Canonico non si candida

In casa Pd si lavora alla costituzione di due nuove liste civiche. Sono RiFalconara e Falconara Comunità. I simboli sono stati già affissi sia alla sede elettorale di piazza Mazzini che negli spazi in giro per la città. Tuttavia, da quanto trapela da ambienti dem, si fa assai fatica a trovare candidati. Soprattutto giovani, come anche aveva ammesso lo stesso candidato Marco Luchetti incontrando i suoi alla presentazione della sede elettorale. Formaziona a rischio? Si vedrà. L'unica certezza, al momento, al fianco della lista del Partito Democratico, si chiama Insieme per Falconara con candidati espressione di repubblicani, socialisti e Udc. A differenza di quanto annunciato ufficialmente nei giorni scorsi, non ci sarà il socialista Marco Canonico.

L'ex assessore al Commercio dell'era Carletti, ha comunque garantito il sostegno suo e dei suoi. «Ho già dato – si limita a dire – è un'esperienza che ho già fatto ma lavorerò per la lista». Nutrita la pattuglia socialista in IpF: oltre al confermato Gilberto Piccinini, presidente della ProLoco, ci sono la segretaria cittadina del Psi Carla Giovagnoli (113 preferenze con il Pd nel 2013), i medici Fabrizio Burzacchini e Paolo Spinaci e la musicista Patrizia Giardini. Per i repubblicani ci sono, al momento, Marco Menotti (repubblicano, 89 voti nel 2013 e già consigliere comunale tra il 2008 e il 2013) e Angelo Orso mentre per l'Udc, dopo lo strappo con Stefania Signorini, è pronto l'ex assessore al Welfare Fabio Marcatili.